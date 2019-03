Le salon Made in Asia a accueilli plus de 70.000 visiteurs en 3 jours à Brussels Expo

(Belga) Le festival de pop culture asiatique Made in Asia 2019 a refermé ses portes dimanche soir sur une fréquentation de 70.174 visiteurs, après trois jours consécutifs passés dans 5 halls de Brussels Expo. Samedi, ce sont près de 33.000 fans de mangas qui ont envahi le plateau du Heysel.

Il s'agissait du 11e salon Made In Asia. Ce rendez-vous des fans de mangas, de cosplay, de jeux vidéo et de pop culture asiatique a proposé de multiples activités comme une académie Ninja, du tir à l'arc, de l'Esport, des concerts ou encore des tournois Pokémon. Les visiteurs ont pu découvrir un village Ghibli, inspiré du film d'animation "Mon voisin Totoro". Les plus sportifs ont pu essayer de dompter une licorne et de se confronter lors d'épreuves inspirées de l'émission coréenne "Running Man". Les meilleurs déguisements ont été récompensés lors d'un tournoi de cosplay. Aux premiers rangs des invités figuraient l'artiste japonais Takahiro Yoshimatsu, qui a travaillé sur les séries Dragon Ball et Hunter X Hunter, et Yoshiharu Sato, l'un des plus grands noms du célèbre Studio Ghibli qui a notamment prêté ses talents pour les films d'animation "Mon voisin Totoro", "Porco Rosso" et "Kiki: la petite sorcière". Des stars de Youtube étaient également présentes. Made In Asia est en outre le plus grand "marché geek" de Belgique. Les visiteurs ont pu acheter des marchandises et des souvenirs de toutes sortes sur les stands des exposants, qui étaient une cinquantaine cette année. A ces derniers s'ajoutent encore ceux de YouPlay! , un salon inclus dans Made in Asia qui est centré sur le jeu vidéo. Les trois plus grands fabricants de consoles du monde - que sont Sony, Nintendo et Microsoft - étaient représentés. Made In Asia est soutenu par le réseau international Heroes, qui regroupe 11 événements dans 4 pays parmi lesquels FACTS, le Comic Con belge qui a lieu à Gand. La 12e édition de Made in Asia est programmée les 13, 14 et 15 mars 2020, toujours à Brussels Expo. La 6e édition de Rétro Made in Asia, un petit salon Made in Asia, aura lieu à Namur Expo les 28 et 29 septembre prochains.