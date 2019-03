Crise au Venezuela - Juan Guaido va demander au Parlement de décréter "l'état d'urgence"

(Belga) Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela et chef de l'Etat auto-proclamé Juan Guaido a annoncé dimanche qu'il demanderait au parlement de décréter "l'état d'urgence", pour faire face à la situation créée par la panne d'électricité qui paralyse le pays depuis jeudi.

"J'ai convoqué demain une session extraordinaire du Parlement national pour prendre des décisions immédiates concernant l'aide humanitaire" a-t-il déclaré devant les députés en appelant également à "des actions dans la rue". "Je vais demander lundi à l'Assemblée nationale de décréter l'état d'urgence pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire" dans le pays, ce qui permettra de "solliciter l'aide internationale", a préciser M. Guaido, qui s'est proclamé le 23 janvier président par intérim et a été reconnu par une cinquantaine de pays. "Cette catastrophe, nous devons nous en occuper maintenant", a-t-il martelé. "Vous avez le droit de descendre dans les rues parce que ce régime laisse mourir les Vénézuéliens. Messieurs des Forces armées, il est temps d'arrêter de couvrir le dictateur" a également lancé M. Guaido, à propos du président en exercice Nicolas Maduro dont l'opposition conteste la réélection entachée de fraudes, selon elle. Au moins 250 tonnes d'aide humanitaire, vivres et médicaments, principalement envoyées par les Etats-Unis, sont stationnées aux frontières du pays avec la Colombie et le Brésil. Le gouvernement s'est opposé le 23 février à leur entrée dans le pays en suspectant une tentative d'intervention armée déguisée des Etats-Unis. (Belga)