Clôture du festival Anima, dont "Reruns" de Rosto décroche le Grand Prix

Le festival du film d'animation de Bruxelles, Anima, s'est clôturé dimanche à Flagey avec l'annonce du palmarès de cette 38e édition, qui a octroyé le "Grand Prix Anima 2019" du meilleur court, offert par la Région bruxelloise, à "Reruns", une coproduction néerlandaise, française et belge de près d'un quart d'heure réalisée par le Néerlandais Rosto. L'artiste, qui est également écrivain et surtout musicien, est décédé cette semaine à l'âge de 50 ans.

Son "Reruns", choisi par le jury de la compétition internationale du festival, était la dernière partie d'une "Thee Wreckers Tetralogy", un ensemble de quatre courts liés à autant de chansons du groupe du même nom, dont Rosto était la figure de proue. Le jury international, composé de l'Américaine Maureen Furniss, du Néerlandais Hisko Hulsing et de l'Allemand Jakob Schuh, a aussi remis son "prix spécial", dans la catégorie des courts, à "Je sors acheter des cigarettes" du Français Osman Cerfon. Un film de fin d'études en animation 3D, "Grand bassin", écrit et réalisé par Héloïse Courtois, Chloé Plat, Victori Jalabert et Adèle Raigneau de l'École des Nouvelles Images, a reçu le Prix de la Révélation Créative. Le prix du meilleur court métrage belge, offert par la Sabam et décerné par le jury de la compétition nationale, est revenu à "Nuit chérie" de Lia Bertels, tandis que celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles a récompensé "Sous le cartilage des côtes" de Bruno Tondeur et celui des Auteurs, de la SACD, "ROBO" de Leo Becker. La soirée de clôture du festival était aussi l'occasion pour les amateurs de stop motion de découvrir les nouvelles aventures de Cowboy et Indien, les héros-figurines du duo Patar et Aubier, à "La foire agricole". Les organisateurs tirent un bilan résolument positif de cette nouvelle édition du festival, avec 46.000 curieux, dont une partie a visionné des projections "décentralisées" et une autre a participé au festival à Bruxelles. C'est un millier de plus que l'an dernier.