Intempéries - Le trafic ferroviaire reprend sur différentes lignes en Flandre

(Belga) En Flandre, où le trafic ferroviaire avait dû être interrompu à de nombreux endroits à cause du vent, plusieurs lignes importantes ont pu reprendre du service dans la soirée. C'est notamment le cas entre Bruxelles et Anvers, où les morceaux de toiture tombés sur les voies à hauteur de Kontich ont été dégagés.

Les trains circulaient donc à nouveau, vers 21h00, entre la métropole anversoise et la capitale. Les obstacles entre Anvers et Essen, et sur la liaison Gand-Denderleeuw-Bruxelles ont également été enlevés. Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, espère que les liaisons Jette-Termonde et Malines-Schelebelle, où les dégâts ne sont pas trop importants, soient rétablies en soirée. Entre Bruges et Knokke, en revanche, les dommages sont considérables et les trains ne pourront reprendre du service que lundi en milieu de journée au plus tôt. (Belga)