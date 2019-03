International Gymnix - Maellyse Brassart 10e, Fien Enghels 12e et Jade Vansteenkiste 20e à Montréal

(Belga) Les gymnastes belges Maellyse Brassart 10e, Fien Enghels 12e et Jade Vansteenkiste ont terminé respectivement 10e, 12e et 20e du concours général de l'International Gymnix de gymnastique artistique organisé ce week-end à Montréal, au Canada.

La Bruxelloise Brassart a obtenu 75.665 points, Enghels 62.965 et Vansteenkiste 47.865. La victoire est revenue à l'Américaine Kara Eaker qui a obtenu 82.630 points. Au classement par équipes, la Belgique finit 5e avec 186.495 points. Là encore les Etats-Unis s'imposent grâce à leurs 260.125 points. Noémie Louon s'est classée 3e du Allaround chez les juniores (92.064) où Stacy Bertrandt a pris la 5e place (74.799), Jutta Verkest la 12e (62.965) et Charlotte Beydts la 19e (48.265). Au classement des nations, les Belges fissent 3e (153.463) derrière les Etats-Unis (158.930) et le Canada (157.713). (Belga)