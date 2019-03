Les intempéries laissent des traces un peu partout en Belgique: le vieux lilas de Frédéric n'a pas résisté

Les intempéries et les rafales qui ont balayé la Belgique ne sont pas sans conséquences. Les dégâts sont surtout survenus dimanche, mais certains ont encore été touchés ce lundi. Un habitant d'Uccle nous a d'ailleurs envoyé une photo d'un arbre plié par le vent dans son jardin. "Mauvaise surprise ce matin. La tempête a fait tomber en partie notre vieux lilas. C'est notre chat qui a eu chaud", a confié Frédéric.



Faisons maintenant le tour des provinces et zones de secours.



Zone Hainaut-est



Plus de 200 interventions dénombrées depuis dimanche midi. Principalement pour des tuiles envolées, des cheminées écroulées, des tronçonnages et des poses de bâches. Le dispatching est toujours débordé ce lundi matin. Une soixantaine d'interventions sont en attente.



Nos reporters Justine Roldan-Perez et Gaëtan Zanchetta se sont rendus au dispatching de la caserne de pompiers de Marcinelle. Les appels s'enchaînent pour demander l'intervention des secouristes.







Bruxelles: perturbations autour du bois de la Cambre



Du côté de la capitale, le nombre d'interventions grimpe à 270 pour ce dimanche et à 70 pour ce lundi matin. Principales causes d'appel: des arbres arrachés ou des panneaux publicitaires envolés.



Ce lundi matin, la situation était compliquée près du bois de la Cambre, fermé à la circulation à cause des conditions météo. Vous perdez 50 min de la chaussée de Waterloo vers le centre entre l'avenue Van Bever et la chaussée de Vleurgat. Des files sont constatées aussi dans l'autre sens.



Province de Liège



La toiture de l'usine de l'Atelier de la Meuse s’est envolé à Sclessin. Elle s’est littéralement déchirée en deux. Un partie s’est encastrée dans le bâtiment principal, l’autre a atterrit sur la voirie et près des voies de chemin de fer. Celles-ci ont dû être fermée à la circulation. Les pompiers ont travaillé sur place tout le dimanche de 11h30 à 22h30.



En dehors de cet incident, les pompiers sont intervenus plus de 300 fois depuis ce dimanche midi. Environ la moitié des missions ont été traitées. Il faudra probablement plusieurs jours pour régler le reste.





Namur



On dénombre environ 100 interventions dimanche après-midi et cette nuit.





Wallonie picarde



Pas moins de 200 interventions depuis dimanche 11h30. Le dernier appel a été reçu ce lundi à 7h.





Brabant wallon



Environ une centaine d’interventions dimanche, une quarantaine cette nuit pour des branchages et des tronçonnages. Beaucoup de grêle aussi dans la nuit: des incidents de roulage (sans grande gravité) entre 1h et 3h30 ce matin sur l’E411.





La Louvière: aucune intervention ce lundi matin





Zone de secours du Luxembourg "Cozilux"





Plus de 450 missions. Les appels ont cessés vers 22h30 ce dimanche.





Zone Dinaphi, arrondissement Dinant - Philippeville



Plus de 150 missions enregistrées. Toutes les communes de la zone ont été touchées, mais les incidents se concentrent davantage dans la région de Couvin.



Les pompiers de la zone Dinaphi en intervention à Hanzinelle (Florennes)





Pompiers de Sambreville: situation très calme ce lundi matin