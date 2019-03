Six nations: Poirot et Lauret forfait en Italie, Priso et Galletier appelés dans le XV de France

Le pilier gauche Jefferson Poirot et le troisième ligne Wenceslas Lauret, blessés à un genou dimanche contre l'Irlande à Dublin (défaite 26-14), ont déclaré forfait pour le dernier match du Tournoi, samedi en Italie, et sont remplacés par Dany Priso et Kélian Galletier, a annoncé lundi l'encadrement.

Priso (25 ans, 12 sél.), habituelle doublure de Poirot, avait manqué la réception de l'Ecosse il y a deux semaines (27-10) et le déplacement à Dublin après avoir été blessé à un genou en Angleterre il y a un mois (défaite 44-8).

Galletier (26 ans, 6 sél.) a lui connu sa dernière sélection lors de la défaite face aux Fidji en novembre (21-14).

Le Rochelais et le Montpelliérain rejoindront dans la soirée le groupe à Dublin, où il restera jusqu'à jeudi avant de s'envoler directement pour Rome.