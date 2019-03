Avez-vous vu Natascha? Cette jeune femme de 35 ans a disparu en Flandre

Le jeudi 07 mars 2019 vers 22h00, Natascha Declerck, une dame âgée de 35 ans, a été vue pour la dernière fois dans son habitation située Reytstraat à Audenarde (au sud de Gand). Elle est partie à bord de sa voiture blanche de marque Toyota Starlet, immatriculée 1-CLV-163. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Natascha mesure 1m70, est de corpulence forte et a de longs cheveux rouges rasés sur le côté gauche. Elle arbore de nombreux tatouages.

Au moment de sa disparition, elle portait un sweat à capuche grise. Si vous avez vu Natascha Declerck ou son véhicule, ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.