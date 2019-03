Incroyable succès pour l'opération Pièces Rouges du Télévie: "Certains viennent avec des bacs et caddies remplis!" (photos et vidéo)

Cette semaine, le camion récoltant les pièces de 1, 2 et 2 centimes en faveur du Télévie se déplace à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Il était devant RTL House ce lundi matin. L'initiative lancée par l'animatrice Bérénice et l'acteur français Christian Clavier ne cesse d'engranger des résultats.

Le succès de l'opération "Pièces Rouges" atteint des sommets. Chaque jour, les donateurs se font plus généreux! Ce matin, alors que le camion récoltant les pièces était posté devant RTL House, certains riverains ont vidé d'énormes bacs en plastique remplis de pièces, patiemment récoltées au sein de leur foyer, leur école ou leur entreprise. "J'ai un salon de coiffure à Auderghem et mes clients ont mis des pièces durant deux semaines", dit un donateur amenant 8 kilos de pièces, d'après ses calculs.











500 kg récoltés en… deux heures

"En deux heures, on a rassemblé une demi tonne de pièces, comptabilise Géraldine Gautier, responsable des événements pour RTL. Ce qui me touche le plus, ce sont les petits, les enfants. Ils viennent déposer les petites pièces qu'ils conservaient précieusement dans leur tirelire, c'est leur tout premier don et ils ont choisi le Télévie. Ils sont hyper fiers de venir déposer leur don". Des enfants qui, souvent, sont de véritables moteurs : "Ils motivent leurs camarades de classe, leur école, leur famille et font gonfler le compteur grâce à leur énergie".





















Un succès immédiat

Depuis le premier jour de l'opération, le succès est au rendez-vous. L'animatrice Bérénice, à l'origine du concept, ainsi que toute l'équipe du Télévie n'en revenaient pas. "Nous avons déjà atteint 3,5 tonnes de pièces rouges! Ce n'est que le début, c'est un truc de dingue!", s'était exclamée l'animatrice le 2 mars, alors que le camion était placé à Auvelais. "On a vécu des moments incroyables, confirme Géraldine Gautier. Des habitants venaient avec des Tupperware remplis de milliers de pièces disposés dans des caddies de supermarché! C'était fou".





Videz le fond de vos poches, de vos sacs, de vos tiroirs!

Il y a plusieurs moyens de participer à l'opération "Pièces rouges". Vous pouvez vous rendre dans une banque Crelan, où vous pouvez déposer vos pièces ainsi que celles de vos amis, collègues, voisins et membres de votre famille. Les banques Crelan s'engagent en effet à réceptionner vos pièces au profit de la recherche, et ce, jusqu'au vendredi 26 avril, veille de la grande soirée du Télévie.

Vous pouvez également profiter de la venue du camion-tirelire dans votre région pour y déposer vos pièces. Durant tout le mois de mars, le camion-tirelire sillonnera les routes wallonnes et bruxelloises. Pour connaître les dates et lieux de passage du camion-tirelire, cliquez ici!





Bientôt, nous ne pourrons plus utiliser ces pièces dans les commerces

En Belgique, plus de 860 millions de pièces de 1 centime et 770 millions de pièces de 2 centimes traînent dans nos poches, nos tiroirs ou dans le fond d’un sac. "Ces pièces, vous ne pourrez plus les utiliser dans les commerces à partir de décembre 2019: raison de plus pour vous en débarrasser en faisant un don en faveur du Télévie", avait rappelé notre journaliste Quentin Ceuppens en direct dans le RTLINFO 13H.