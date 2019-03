(Belga) Les nouvelles étiquettes-énergie européennes feront leur apparition le 1er mars 2021, a annoncé lundi la Commission européenne. Elles permettront aux consommateurs de mieux évaluer les performances énergétiques de leurs appareils ménagers.

En mars 2017, les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen s'étaient accordés sur une révision des règles régissant l'étiquetage de l'efficacité énergétique des appareils ménagers. Leur notation s'échelonne actuellement de "A+++" à "G", ce qui peut induire de la confusion chez le consommateur qui ne perçoit pas nécessairement que la différence est par exemple aussi grande entre des produits de catégorie A et A+ qu'entre A et B. Dès le 1er mars 2021, les nouvelles étiquettes-énergie répondront à une stricte classification de A à G. Elles seront obligatoires sur les lave-vaisselle, les lave-linge, les séchoirs, les lampes, les télévisions et autres appareils électroniques. D'après la Commission, ces nouvelles étiquettes devraient permettre d'économiser 38 TWh par an d'ici 2030, ce qui correspond environ à la consommation électrique de la Hongrie. (Belga)