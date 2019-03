Wall Street ouvre en ordre dispersé, Boeing pesant sur le Dow Jones

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à l'ouverture lundi, la chute de l'action Boeing après le crash d'un de ses appareils en Ethiopie pesant lourdement sur le Dow Jones, qui reculait de 0,07%, tandis que le Nasdaq évoluait dans le vert.

Vers 14H25 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, perdait précisément 17,27 points à 25.432,97 points.

Il est particulièrement sensible aux fluctuations du fleuron industriel Boeing, qui plongeait lundi de 8,44% au lendemain du crash en Ethiopie d'un de ses avions phare, le 737 MAX 8. Cette deuxième catastrophe aérienne en cinq mois pour cet appareil a conduit plusieurs pays, dont la Chine, à les clouer au sol.

L'action Boeing a perdu jusqu'à 13,5% juste après la sonnerie lançant officiellement la journée de la Bourse de New York

Or le titre de Boeing, en raison de la façon spécifique dont est calculé le Dow Jones, représentait encore vendredi soir 11,3% de l'indice, quand Apple et Microsoft y pesaient moins de 5% malgré des capitalisations boursière bien plus élevées.

Les compagnies aériennes Southwest Airlines (-1,22%) et American Airlines (+0,60%), qui comptent des 737 MAX 8 dans leur flotte, ont réitéré leur soutien à Boeing en affirmant avoir confiance en la sécurité de ses avions.

- Pire semaine de l'année -

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait quant à lui de 1,11%, à 7.490,48 points quand l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,78%, à 2.764,33 points

Ces indices "rebondissent après leur pire semaine de l'année", ont estimé les analystes de Charles Schwab.

Lestée par des indicateurs et prévisions ravivant les inquiétudes sur la croissance mondiale, Wall Street vient en effet d'enregistrer son plus fort repli hebdomadaire de l'année, le Dow Jones reculant de 2,21% sur les cinq dernières séances et le Nasdaq 2,46%.

Les indices profitaient aussi, selon les analystes de Charles Schwab, du léger rebond des ventes de détail aux Etats-Unis en janvier, qui ont progressé de 0,2% après leur plus forte chute mensuelle depuis presque dix ans en décembre, et de nouveaux commentaires de Jerome Powell, qui a réitéré dimanche l'importance pour la Banque centrale américaine d'être patiente avant de remonter les taux.

Lors de l'émission d'information "60 minutes" de la chaîne CBS, il a rappelé dimanche que le rythme de croissance devrait ralentir cette année aux Etats-Unis tout en écartant pour le moment un risque de récession dans le pays.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans évoluait à 2,638%, contre 2,629% vendredi soir, et celui sur la dette à 30 ans à 3,024% contre 3,012% à la précédente clôture.

Parmi les autres valeurs du jour, Tesla s'appréciait de 0,99%. le constructeur de véhicules électriques a décidé de revenir sur sa décision de vendre quasi exclusivement ses voitures en ligne, préférant finalement maintenir certaines boutiques ouvertes moyennant une hausse des prix de ses automobiles.

Le groupe de semi-conducteurs Nvidia montait de 2,60% après avoir annoncé le rachat de Mellanox, fournisseur américano-israélien de produits de réseaux informatiques, pour un montant de 6,9 milliards de dollars.

Le groupe minier Newmont Mining perdait 1,13%. Son concurrent canadien Barrick Gold a décidé de retirer son offre publique d'achat (OPA) hostile, les deux groupes, respectivement premier et deuxième producteur mondial d'or, affirmant s'être entendus pour la création d'une coentreprise.