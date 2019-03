Tapis rouge et défilé de mode dans la station Heysel: la STIB révèle ses nouveaux uniformes (photos et vidéo)

La société de transports en commun bruxelloise a révélé les nouveaux uniformes confectionnés pour son personnel. Ces vêtements flambant neufs seront portés dès le mois de mai. Ils ont été imaginés par le créateur belge Olivier Strelli. Le précédent uniforme datait de 2006.

"En quel honneur y avait-il tapis rouge, réception, TV etc. à la station métro "Heysel" vers midi ce lundi?", nous demande Marie, via le bouton orange alertez-nous. La raison est la suivante: la STIB y organisait un défilé dans le but de dévoiler les nouveaux uniformes du personnel, imaginés par le créateur belge Olivier Strelli. Dès le mois de mai, 5.100 travailleurs des transports publics bruxellois arboreront leur nouvelle tenue, dans laquelle les tons de bleu dominent.

Olivier Strelli a choisi d'associer trois sortes de bleu, le "bleu marine, le bleu roi et le bleu Stib" dans les différentes pièces des uniformes, dont la fabrication a été confiée à une société française (Cepovett).

En fonction du poste occupé (conducteur, agent de sécurité, management,...), les "hauts" varient, dans les tons bleu, gris, rouge et blanc. Les anciennes pièces devraient être récupérées pour être recyclées en matériaux isolants.