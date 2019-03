Iran: le puissant général Ghassem Soleimani décoré de l'ordre militaire suprême

(Belga) Le général Ghassem Soleimani, puissant chef des opérations extérieures des Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, a reçu la distinction militaire suprême iranienne, a-t-on appris lundi de source officielle.

Personnage charismatique et artisan de la stratégie militaire de l'Iran dans son environnement géographique proche, le général Soleimani, est une figure respectée dans son pays. "Remise de l'Ordre de Zulfiqar" - insigne militaire de la République islamique d'Iran récompensant l'excellence et l'honneur - au général de division Ghassem Soleimani, commandant en chef de la force Qods", indique un message publié sur le compte Twitter en anglais du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, proche des ultraconservateurs, l'ordre de Zulfiqar, est la plus haute distinction militaire possible en Iran, et le général Soleimani est le premier à le recevoir depuis la révolution islamique de 1979 ayant mis fin à la monarchie. Selon la tradition musulmane, Zulfiqar est le nom de l'épée à deux pointes donnée par Mahomet à son gendre Ali, le premier de la lignée des imams vénérés par les chiites. Le général Soleimani est le symbole du soutien apporté par Téhéran aux autorités de Damas et de Bagdad dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI), et, en Syrie, contre les rebelles au pouvoir de Bachar al-Assad. (Belga)