Captain Marvel s'envole en tête du box-office nord-américain

"Captain Marvel", premier film de l'univers Marvel consacré à une super-héroïne, a pris la tête du box-office nord-américain avec 153 millions de dollars de recettes, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Après le succès de "Black Panther", qui avait engrangé 202 millions de dollars lors de son premier week-end dans les salles en 2018, "Captain Marvel" semble montrer que la diversité fait recette dans les salles de cinéma.

Le film, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, met en scène Brie Larson, oscarisée en 2016 pour son rôle dans "Room". Elle incarne Carol Danvers, alias Captain Marvel, une pilote d'élite impliquée dans un accident d'avion avec un vaisseau extra-terrestre, ce qui va développer chez elle des super-pouvoirs.

Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening et Jude Law figurent également au générique.

Bien loin derrière, on retrouve avec 14,7 millions de dollars "Dragons 3: le monde caché", film d'animation du studio DreamWorks qui réunit pour la troisième et dernière fois le jeune viking Harold et son dragon Krokmou. Il a rapporté 119,6 millions en trois semaines.

La dernière place du podium est occupée par "A Madea Family Funeral", neuvième et dernier épisode de la saga des "Madea", qui mettent en scène la truculente sexagénaire Mabel "Madea" Simmons, très populaire en Amérique du Nord mais quasiment inconnue ailleurs.

Le film a récolté 12,5 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, et 45,3 millions en deux semaines.

La quatrième place revient à "La Grande Aventure Lego 2" et ses 3,9 millions de dollars (97,1 millions en cinq semaines), qui devance "Alita: Battle Angel", le dernier film d'animation de Fox co-écrit et co-produit par James Cameron, avec 3,2 millions de dollars de recettes (78,4 million en quatre semaines).

Voici le reste du Top 10:

6 - "Green Book: Sur les routes du sud": 2,5 millions (80,2 millions en dix-sept semaines)

7 - "Isn't It Romantic": 2,3 millions (44 millions en quatre semaines)

8 - "Greta": 2,2 millions (8,3 millions en deux semaines)

9 - "Fighting With My Family": 2,2 millions (18,6 millions en quatre semaines)

10 - "Apollo 11": 1,3 million (3,7 millions en deux semaines)