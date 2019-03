Déclaré mort, un djihadiste belge âgé de 23 ans est bien vivant

Abdellah Nouamane, un djihadiste anversois qui avait été déclaré mort l'été dernier, est en vie, d'après les informations de Het Laatste Nieuws et De Morgen parues mardi. L'organisation terroriste Etat islamique a elle-même fait croire à la mère de l'individu qu'il avait été tué.



L'homme de 23 ans est le fils de Fatima Ezzarhouni, une Anversoise qui lutte contre la radicalisation et s'est engagée en politique au sein du parti flamand CD&V. Elle avait déclaré que son fils était mort, ce qui avait permis de considérer le décès d'Abdellah Nouamane comme crédible. Mais il semblerait qu'elle a été induite en erreur. Les services de renseignement belges ont en effet découvert qu'il était toujours en vie et engagé auprès de l'EI.