Temps toujours venteux avec quelques pluies

(Belga) Le vent soufflera toujours mardi, accompagné de petites pluies ou bruines, principalement sur l'ouest et le nord du pays. Des pluies plus soutenues arriveront ensuite depuis l'ouest en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima ne dépasseront pas 4 ou 5 degrés en Ardenne.

Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera modéré à assez fort, devenant ensuite assez fort de secteur sud. Il soufflera même fort au littoral, avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h l'après-midi, voire 90 km/h en fin d'après-midi à l'ouest. En soirée et durant la nuit, des chutes de neige ou de neige fondante pourraient intervenir en Ardenne, parfois accompagnées de forts coups de vent. Le front pluvieux quittera la Belgique en milieu de nuit. Les minima frôleront 0 degré dans les Hautes Fagnes, 4 degrés dans le centre et 7 degrés à la mer, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort. Mercredi, le ciel restera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Des averses, pouvant revêtir un caractère orageux, sont aussi prévues par endroits. Le mercure oscillera autour de 2 degrés sur les hauteurs ardennaises, 8 ou 9 degrés à l'ouest et 10 degrés au littoral. La grisaille persistera encore jeudi et vendredi. (Belga)