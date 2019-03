Il s'introduit dans un magasin Orange, détruit la vitrine et dérobe des GSM: reconnaissez-vous l'auteur de ce vol?

Le 09 novembre 2018 et le 26 janvier 2019, à Huy, deux vols avec effraction ont été commis dans un magasin "Orange" situé avenue du Bosquet. A la demande du parquet de Liège, nous diffusons l'avis de recherche qui suit.

Le vendredi 09 novembre 2018 vers 04h30, après avoir réalisé un trou dans la toiture, un individu s’est laissé descendre dans le commerce à l’aide d’une corde.

Une fois à l’intérieur, il a fait le tour du magasin en arrachant les téléphones de leur socle et en coupant l’antivol à l’aide d’une pince. Il a également donné un coup de pied dans une vitrine qui a volé en éclat. Après avoir dérobé son contenu et avoir fouillé le magasin, l’auteur a quitté les lieux.

Le samedi 26 janvier 2019 vers 04h00, c’est de la même manière que le même individu pénètre dans le même magasin. Le voleur partira cette fois avec seulement deux GSMs d’exposition. L’auteur est âgé d’une trentaine d’années et est de corpulence mince. Il a le visage fin.

Lors du 1er fait, il était vêtu d’un pantalon de travail foncé avec des poches latérales et d’une veste orange et grise. Lors du 2ème fait, il portait un pantalon à motif de camouflage militaire et une veste bleue à capuche dont le revers et un cordon sont de couleur orange.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.