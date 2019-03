Les ministres des Finances incluent d'autres noms sur la liste noire des paradis fiscaux

(Belga) Les ministres des Finances de l'Union européenne ont adopté mardi une liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, incluant les Emirats arabes unis.

Outre les cinq pays et territoires qui figuraient déjà sur la liste, la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs comprend désormais également les dix pays et territoires suivants: Aruba, la Barbade, le Belize, les Bermudes, la République dominicaine, les Émirats arabes unis (EAU), les îles Fidji, les îles Marshall, Oman et le Vanuatu. Ces pays et territoires n'ont pas mis en œuvre dans le délai convenu les engagements qu'ils avaient pris à l'égard de l'UE. La liste "grise", qui concerne les pays et territoires dont les engagements sont en cours de mise en œuvre, indique aussi les prolongations de délai qui ont été accordées à certains pays et territoires afin qu'ils puissent adopter les réformes nécessaires pour respecter leurs engagements. (Belga)