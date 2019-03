Six nations: "ça fait dix ans qu'il y a des secousses en équipe de France", relativise Médard

"Ça fait dix ans qu'il y a des secousses en équipe de France" de rugby, a relativisé l'arrière Maxime Médard mardi à Dublin, deux jours après la cuisante défaite des Bleus contre l'Irlande (26-14) dans le Tournoi des six nations.

Corrigé un mois plus tôt en Angleterre (44-8), battu à domicile en ouverture par le pays de Galles (24-19), le XV de France n'a remporté qu'un match dans le Tournoi, face à une Écosse diminuée par l'absence de plusieurs cadres (27-10), avant de se rendre à Rome pour le dernier match samedi face à l'Italie."

Q: Les critiques pleuvent après cette nouvelle défaite...

R: "C'est sûr que quand on ne gagne pas un match, ça grêle sur nous. Il faut finir avec un bon match contre l'Italie, qui fait un très bon Tournoi, et espérer gagner. Ça fait dix ans qu'il y a des secousses en équipe de France, j'en ai vécu un paquet (55 sélections depuis 2008, NDLR). Ce n'est pas évident mais la Coupe du monde arrive dans pas longtemps (fin septembre)."

Q: Cette secousse est plus forte que les autres, tout de même?

R: "Je ne pense pas. Contre l'Irlande, on a été pris dans tous les secteurs parce qu'on a fait beaucoup de fautes individuelles qui ont permis à l'Irlande de nous mettre sous pression, on n'a pas su sortir de ce piège-là. Maintenant il y a des solutions, on est une équipe jeune qui a besoin d'apprendre, de jouer ces matches-là, de perdre malheureusement pour avancer. Nous sommes tous dans le même bateau, il faut gérer cette pression. A nous de trouver les solutions pour essayer se rapprocher des meilleures nations au monde. Si on commence à se focaliser sur ce Tournoi qui n'est pas très bon, on n'avance pas. Forcément, il commence à être long mais je pense qu'il va être bénéfique pour la suite."

Q: Avez-vous une explication à ces échecs?

R: "On n'arrive pas à mettre notre jeu en place, on a du mal à gagner des matches. On est à la fois près et loin. Il faut qu'on soit plus exigeants avec nous-mêmes, on manque de concentration. Il s'est passé plein de choses en dix ans: le championnat est plus dur, les jeunes commencent à émerger mais on les voit peut-être trop tard. Ce n'est pas le problème de l'équipe de France en elle-même. Notre championnat est difficile, tu peux perdre contre le dernier, gagner contre n'importe qui. Il est long, avec un mois de préparation seulement pour neuf mois de compétition. Après, c'est compliqué d'être performant contre les meilleures nations. Alors oui, vous pouvez taper sur l'équipe de France et la Fédé, mais en amont il y a des problèmes."