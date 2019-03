Gilets jaunes - Une dizaine de gilets jaunes bloquent le dépôt de Proxifuel à Wierde

(Belga) Une dizaine de gilets jaunes bloquent le dépôt pétrolier de Proxifuel à Wierde (Namur) depuis environ 21h30, mardi soir. Seuls les camions transportant du mazout de chauffage sont autorisés à passer.

"On en a marre de ne pas être entendus et qu'aucune mesure concrète ne soit prise", à expliqué Marc-Henri Jamain, un des militants présents. "On a donc décidé de revenir bloquer ce site, comme nous l'avions fait en novembre." "Nous ne lèverons pas le camp si les politiques ne prennent pas enfin leurs responsabilités", a-t-il ajouté. En plus d'empêcher les camions transportant du carburant routier de passer, les gilets jaunes entendent aussi arrêter chaque transporteur au moins 30 minutes, pour marquer leur mécontentement. (Belga)