Crise au Venezuela - Le journaliste Luis Carlos Diaz libéré

Le journaliste et militant des droits de l'homme vénézuélien Luis Carlos Diaz, arrêté la veille pour "sabotage" par les services de renseignement, a été libéré mardi en fin de journée à Caracas, ont annoncé les associations professionnelles.

"Ils ont libéré Luis Carlos Diaz", ont fait savoir sur Twitter "Union Radio" pour laquelle il travaille, ainsi que le Collège national des journalistes. Le journaliste a été arrêté lundi et son domicile perquisitionné, selon sa famille. Des agents des services de renseignement vénézuéliens (Sebin) l'ont escorté, menotté, à son domicile pour effectuer une perquisition qui a duré deux heures environ. Ils ont saisi des ordinateurs, un disque dur, des téléphones portables et de l'argent, a précisé le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP). Très connu au Venezuela, il a été mis en cause par le gouvernement dans la panne d'électricité qui frappe le Venezuela depuis jeudi, a ajouté le syndicat. Mais les charges retenues contre Luis Carlos Diaz n'ont pas été rendues publiques. "Fin de la perquisition du Sebin à mon domicile, en présence de Luis Carlos. Il était menotté", avait déclaré son épouse Nacky Soto dans une vidéo diffusée sur Twitter. Dans son émission télévisée, le numéro 2 du pouvoir chaviste Diosdado Cabello avait récemment mis en cause Luis Carlos Diaz dans la panne qui affecte le Venezuela depuis jeudi soir. Le Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, dont une mission technique se trouve actuellement à Caracas, avait réclamé "l'accès immédiat" au journaliste. Sur Twitter, la Haut-Commissaire, l'ancienne présidente du Chili Michelle Bachelet, avait exprimé sa "profonde inquiétude à propos de la détention présumée et du bien-être du (journaliste) renommé Luis Carlos". Un autre journaliste, Cody Weddle, un Américain, avait été arrêté la semaine dernière puis relâché douze heures plus tard et renvoyé aux Etats-Unis.