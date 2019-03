Accord politique pour la légalisation du cannabis récréatif dans le New Jersey

(Belga) Les autorités politiques du New Jersey se sont entendues sur les grandes lignes d'un texte qui va légaliser la consommation récréative de cannabis dans cet Etat, qui deviendrait le onzième à franchir le pas aux Etats-Unis.

L'accord a été conclu entre le président du Sénat local, le président de la chambre basse et le gouverneur Phil Murphy, tous trois démocrates, selon un communiqué publié mardi. Pour le président du Sénat, Steve Sweeney, cité dans le communiqué, la loi "sortira la marijuana du marché noir afin qu'elle soit régulée, contrôlée et imposée, tout comme l'est l'alcool depuis la fin de la prohibition". "La légalisation de la consommation de marijuana pour les adultes est une étape monumentale pour réduire les inégalités du système pénal", a commenté le gouverneur Murphy. Chaque année, les autorités procèdent dans le New Jersey à plusieurs dizaines de milliers d'interpellations pour détention de cannabis, des arrestations qui entraînent le plus souvent des poursuites pénales. Une étude de l'organisation américaine de défense des droits humains ACLU a montré que la probabilité pour un Noir d'être arrêté pour détention de cannabis équivalait au triple de celle constatée pour un Blanc, alors que leur consommation moyenne est équivalente. Le New Jersey s'apprête donc à devenir le onzième Etat américain à légaliser la consommation récréative de cannabis, auxquels il faut ajouter la capitale fédérale, Washington. Les responsables politiques du New Jersey n'ont pas donné de chiffres mardi concernant les quantités maximum que pourront acheter les consommateurs. Ils ont néanmoins révélé comment la production et la distribution seraient fiscalisées. Le système s'appuie sur un droit d'accise (42 dollars par once soit 28 grammes), versé directement par les producteurs à l'administration fiscale du New Jersey. Il sera complété par une taxe de 1% à 3% qui bénéficiera aux communes où seront implantées producteurs, distributeurs ou détaillants. Le texte de la proposition de loi sera publié dans les jours à venir, ont annoncé les représentants des corps exécutif et législatif. (Belga)