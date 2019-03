Grève des contrôleurs aériens: l'aéroport de Charleroi paralysé jusque 8h

L'espace aérien a été complètement fermé dans la nuit de mardi à mercredi, entre 4h et 6h du matin, en raison d'un arrêt de travail des contrôleurs du ciel, conformément à ce qui avait été annoncé mardi. L'action des contrôleurs aériens a débuté mardi soir à 22h et a été suivie par vagues de deux heures réparties entre différents aéroports: Brussels Airport (22h-00h); Ostende (00h-2h); Liège (2h-4h); toute la Belgique (4h-6h); Charleroi (6h-8h). Afin de réduire l'impact d'une telle opération, la compagnie Brussels Airlines avait notamment annoncé que douze vols qui devaient atterrir à Brussels Airport seraient retardés. d'autres compagnies ont pris leurs dispositions également. Sur le site internet de Brussels Airport, on pouvait voir que sept avions ont atterri après minuit. Cette action des contrôleurs aérien vise selon eux à donner un avertissement. Ils protestent contre une pression au travail trop élevée. (Belga)