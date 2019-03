Trois morts et un blessé dans une avalanche en Ecosse

(Belga) Une avalanche qui s'est déclenchée sur le Ben Nevis, point culminant de l'Ecosse et du Royaume-Uni avec 1344 mètres d'altitude, a emporté mardi à la mi-journée un groupe de quatre personnes. Trois d'entre elles n'ont pas survécu. Dans la soirée, la police écossaise avait parlé sur Twitter de deux morts et deux blessés. L'un de ces derniers a succombé à ses blessures et l'autre a été héliporté dans un hôpital de Glasgow, rapportent dans la nuit des médias locaux, citant des sources policières.

Les autorités ont été alertées vers 11h50 et ont immédiatement mis en place une opération de secours. Le service écossais d'information sur les avalanches avait déclaré lundi que le risque d'avalanches dans le district de Lochaber, où se trouve le Ben Nevis, était "élevé". La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déploré une "nouvelle absolument tragique". "Mes pensées vont aux victimes et aux blessés", a-t-elle écrit sur Twitter, exprimant sa "gratitude" aux services d'urgence. D'autres accidents ont déjà eu lieu cet hiver sur le Ben Nevis. En décembre, un alpiniste britannique de 21 ans a fait une chute mortelle, tandis qu'une Allemande de 21 ans également s'est tuée le jour du Nouvel An en tombant d'une crête. (Belga)