La Fédération Wallonie-Bruxelles relance une campagne contre le racisme

(Belga) Une campagne de lutte contre le racisme, initiée en 2017, est relancée mercredi sous le titre "Le racisme, vous valez mieux que ça! ", annonce le cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte.

La campagne est "déclinée autour de la thématique des assignations identitaires" et "entend démonter les mécaniques racistes visant à réduire les personnes à une seule facette de leur personnalité (couleur de peau, religion, origine...)", explique le communiqué du cabinet de celui qui est aussi ministre de l'Égalité des chances. "Attaques contre la présentatrice météo de la RTBF Cécile Djunga, char antisémite du carnaval d'Alost, manifestation identitaire contre le Pacte mondial sur les migrations des Nations Unies, agression en pleine rue d'une femme voilée accompagnée de sa fille de 10 ans... La Belgique doit régulièrement faire face à des situations révoltantes nées d'une méconnaissance, d'une peur ou d'une haine de l'autre", estime M. Demotte, cité dans le communiqué. La campagne, organisée en partenariat avec la RTBF, sera déclinée jusque fin mars en télévision, en radio, sur les écrans City Play à Bruxelles, dans les abribus en Wallonie et sur les réseaux sociaux. Elle "dresse le portrait succinct de quatre femmes et hommes, et dévoile les multiples facettes de leur personnalité". (Belga)