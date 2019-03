"Heureux d'accueillir un engagement fort et robuste": Charles Michel précise les fonctions de Michel de Maegd au MR

Le journaliste de RTL-TVI Michel De Maegd sera en troisième place sur la liste fédérale du MR à Bruxelles en vue des élections du 26 mai prochain. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi matin, le parti libéral a annoncé cette arrivée.

Michel De Maegd, figurera en troisième position sur la liste fédérale à Bruxelles, derrière le vice-premier ministre Didier Reynders (à la première place) et la ministre fédérale du Budget, Sophie Wilmès (à la deuxième place). Dans une conférence de presse tenue ce mercredi matin, Charles Michel a justifié cette arrivée, vantant les qualités et mérites de l'ex-journaliste.

"L’engagement politique c’est aussi un travail en équipe, avec des personnalités, avec des hommes, des femmes, qui ont des convictions et qui ont un désir de mobilisation et d’être utile. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir un engagement fort, solide et robuste d’une belle personne et d’une belle personnalité. Nous sommes très heureux que Michel de Maegd dont les grandes qualités de sérieux, de rigueur (...) ait posé un acte qui correspond bien à ce que nous aimons comme manière d’envisager les valeurs. C’est un acte d’initiatives. Il a pris l’initiative de s’adresser à nous pour nous dire son désir d’engagement, son désir d’action après de très nombreuses années en qualité de reporter, de journaliste", a-t-il expliqué.

Dans les faits, Michel De Maegd figurera en troisième position sur la liste fédérale à Bruxelles. Il occupera également des fonctions de communication, comme le précise Charles Michel. "Dès la semaine prochaine, il aura des responsabilités au MR dans le cadre de la communication pour la campagne. Il va non seulement être candidat à la Chambre mais également assumer à nos côtés des responsabilités de communication. Cette entrée en fonction démarrera dès la semaine prochaine".