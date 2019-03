La charge de travail des enseignants de la FWB désormais mieux définie

(Belga) Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé mercredi soir un projet de décret qui redéfinit et clarifie l'organisation ainsi que les différentes composantes du travail des quelque 100.000 enseignants que compte la Fédération.

Issue des conclusions du Pacte pour un enseignement d'excellence, cette redéfinition a fait l'objet d'une large concertation avec les syndicats des enseignants. Le décret clarifie les différentes composantes du travail attendu des enseignants. En plus des prestations en classe, le décret définit aussi le travail "pour la classe" (préparation des cours, correction des épreuves, etc.), les "services à l'école" (présence aux réunions de parents, participation aux conseils de classe, accompagnement de voyages de classes, etc.) ainsi que le temps nécessaire à la formation continuée, de même que -et c'est l'une des clarifications importantes contenues dans le texte- celui consacré au "travail collaboratif". Il est ainsi attendu de chaque enseignant qu'il consacre chaque année 60 périodes à ce "travail collaboratif", lequel recouvre diverses activités comme la participation aux réunions d'équipes éducatives, aux réunions pédagogiques, au coaching d'enseignants débutants, etc. Autre nouveauté: les enseignants pourront prester des heures supplémentaires rémunérées dans leur propre école, ou dans une autre. La mesure vise à lutter contre la pénurie actuelle d'enseignants en Fédération. Les profs intéressés pourront donner jusqu'à 4 périodes (ou 6 sur dérogation) de cours supplémentaires par semaine. Enfin, dernière nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les enseignants: ceux-ci pourront dorénavant se faire indemniser une partie de leurs frais d'équipement informatique ainsi que leur connexion internet privée. Une indemnité forfaitaire annuelle de 100 euros leur sera ainsi accordée, et ce dès cette année déjà. Le décret a été approuvé par la majorité PS-cdH. L'ensemble de l'opposition MR, Ecolo et DéFI s'est abstenue. L'ensemble de ces nouvelles dispositions seront d'application à la rentrée de septembre 2019. (Belga)