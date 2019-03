Agression sexuelle: le nonce apostolique en France visé par une troisième plainte

(Belga) Un troisième homme a porté plainte lundi pour agression sexuelle contre le représentant du Vatican en France, Mgr Luigi Ventura, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Cet homme a rapporté à la police judiciaire parisienne avoir subi des mains aux fesses appuyées de la part de l'évêque, tout comme les premiers plaignants. Les faits se sont déroulés lors d'une rencontre de la communauté italienne à Paris en 2018, selon cette source. Le prélat italien de 74 ans est déjà visé par une enquête du parquet de Paris ouverte pour "agressions sexuelles" depuis le 24 janvier, à la suite d'un signalement de la mairie de Paris. Cette dernière avait rapporté qu'un cadre municipal d'une trentaine d'années s'était plaint "d'attouchements sexuels, de mains aux fesses assez poussées" de la part de Mgr Ventura, au cours d'une cérémonie de voeux à l'Hôtel de Ville le 17 janvier, selon une source dans l'entourage de la mairie. Par la suite, un deuxième plaignant, ancien agent de la mairie, a dénoncé des faits similaires commis "lors de la même cérémonie de voeux, mais un an plus tôt", selon cette source. Diplomate de carrière du Vatican, Mgr Ventura occupe le poste de nonce apostolique depuis 2009 à Paris. Il est chargé des relations du Saint-Siège avec les autorités françaises d'une part et avec les évêques de France d'autre part, pour lesquels il participe au processus de nomination. Compte tenu de ses fonctions, il bénéficie de l'immunité diplomatique et ne peut être entendu sous contrainte par les enquêteurs. Les plaignants et leurs avocats ont écrit au ministère des Affaires étrangères pour exiger que la France demande au Vatican de lever cette protection diplomatique. (Belga)