Un temps encore gris et pluvieux pour quelques jours

(Belga) Une nouvelle zone de pluie traversera le pays ce jeudi du littoral vers l'Ardenne. Les averses seront abondantes surtout sur le sud, selon les prévisions de l'IRM. Dès le début de l'après­-midi, des éclaircies se développeront depuis le littoral et s'étendront progressivement au centre puis à l'est du pays. Mais des averses resteront possibles, parfois accompagnées de grésil. Les maxima varieront entre 5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent soufflera fort, de sud­ ouest virant à l'ouest­ nord­ ouest, avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h, voire 90 km/h en cas de fortes averses.

Pendant la nuit, les averses quitteront l'Ardenne vers l'est. Le ciel se dégagera temporairement avant l'arrivée de nouvelles pluies par la France. Les minima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés sur les provinces de l'ouest. Le vent redeviendra généralement modéré, parfois assez fort en bord de mer. Vendredi, la journée sera marquée par un nouveau passage pluvieux. Le thermomètre affichera de 8 à 13 degrés. L'IRM ne prévoit pas d'amélioration du temps avant la semaine prochaine. (Belga)