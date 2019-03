Une TORNADE aux portes de la Belgique provoque de gros dégâts près d'Aix-la-Chapelle: 35 habitations endommagées

Le passage d'une tornade à quelques kilomètres de la frontière belge a provoqué de gros dégâts ce mercredi après-midi en Allemagne.

A 17 heures, mercredi, les habitants de Roetgen, en Allemagne, ont vu arriver un épais nuage noir qui traversait 2 rues sur 200 mètres.





Sur place ce matin, la tornade a fait des dégâts emportant avec elle des toits, des vitres, des lampadaires des arbres, ou encore des pare-brises. "Hier, la tornade a tout dévasté en passant par ce côté. Elle a foncé droit sur cette maison et a causé plusieurs dommages collatéraux à l’intérieur de l’habitation, comme vous le voyez , tout a été emporté : le toit et les fenêtres", explique un bûcheron.

Au total 35 habitations sont endommagées. Deux d’entre elles ont perdu leur étage supérieurs et 10 sont inhabitables. Une trentaine de riverains vont devoir être relogés temporairement. En attendant il faut déblayer malgré la météo toujours aussi chaotique.

"Les dégâts sont très importants. On ne dirait pas comme ça mais on n’a pas pu recouvrir le sol à l’intérieur de la maison, donc la pluie s’est immiscée et les dégâts des eaux sont encore plus considérables", explique une habitante.

Seule une personne a été blessée. Ce n’est pas la première fois qu’une tornade de ce type s’abat dans cette région d’Allemagne. Rien que l’an dernier, les services de secours en ont dénombré 17.