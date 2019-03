Ski alpin: Shiffrin décroche son premier globe de super-G

L'Américaine Mikaela Shiffrin a décroché pour la première fois de sa carrière le globe de super-G lors des finales de la Coupe du monde de ski à Soldeu (Andorre) jeudi, après avoir déjà remporté le gros globe et le globe de slalom plus tôt dans la saison.

Après le passage de 13 skieuses, Shiffrin est ex-aequo avec l'Autrichienne Nicole Schmidhofer et devance la Liechstensteinoise Tina Weirather, ses deux seules concurrentes pour le globe, et ne peut donc plus être rejointe au classement général de la discipline.