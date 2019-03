Évasion des émeus de Theux: le dernier fuyard a été attrapé dans un jardin de Pepinster, le propriétaire "soulagé"

Échappé de son enclos à 7 km de là, en compagnie de deux autres complices, il était le seul à n'avoir pas été rattrapé après deux semaines de cavale. Le dernier émeu en fuite a été capturé. Il avait été repéré à Banneux, petit village de l'entité de Sprimont en province de Liège vendredi dernier. Cet aspirant à la liberté totale avait été aperçu par une dame qui a prévenu le propriétaire des volatiles, un maraîcher qui produit fruits et légumes bio dans la région.

Après avoir reçu plusieurs coups de téléphone signalant la présence de son animal, le propriétaire est finalement parvenu à l'attraper ce dimanche vers 14 heures dans un jardin de Pepinster. "Il avait bien voyagé", plaisante aujourd'hui le propriétaire, qui se dit "soulagé".

Le fugitif est habitué aux humains. Il n'est pas agressif mais avec ses 55 kilos, ses grosses pattes et sa pointe de vitesse, il peut impressionner.



"Je suis heureux de le revoir"

Le propriétaire a attrapé l'émeu et l'a plaqué au sol avant de le ligoter pour le ramener à la maison. "Ça n'a pas été sans mal, mais ça a été", explique-t-il. "Je suis content de le revoir, qu'il retrouve ses deux copains. La famille est de nouveau au grand complet", confie l'heureux propriétaire.

Quand il se tient bien droit, l'émeu est le deuxième plus grand oiseau du monde derrière l'autruche: 1m90. Il est capable de pointe de vitesse à 70km/h. Ces émeus auront bientôt un tout nouvel enclos, avec de l'espace courir, et des clôtures d'au moins 1,80 m afin qu'ils ne puissent plus s'enfuir.Le propriétaire tient à remercier tous les gens qui l'ont aidé et qui lui ont téléphoné ces derniers jours.

