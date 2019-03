Macron, champion mondial du climat au Kenya, promet de faire mieux en France

"Nous avons un devoir d'action" : Emmanuel Macron s'est posé jeudi en champion mondial du climat au "One Planet Summit" de Nairobi, et a répondu aux ONG qui viennent de déposer un recours contre la France pour "inaction climatique".

"Je ne crois ni au camp des désespérés ni au camp des cyniques. Je suis dans le camp des déterminés. Il faut remettre au coeur de l'économie de marché la place de l’environnement et de la biodiversité", a lancé le chef de l'Etat français en clôturant ce sommet, qui mobilise grandes entreprises et institutions pour le climat.

"Notre jeunesse nous dit +vous n'allez pas assez vite+. Je veux la remercier, partout dans le monde. Elle a raison de s'impatienter car nous n'avons que trop tardé", a-t-il lancé.

Applaudi à l'international pour son engagement sur le climat, illustré par son slogan "Make our planet great again", Emmanuel Macron est en revanche accusé d'inaction en France dans ce domaine.

Des ONG à l'origine d'une pétition baptisée "L'Affaire du siècle", de plus de deux millions de signataires en France, viennent de déposer un recours en justice contre l'Etat français pour "manquements" à son obligation d'action contre le réchauffement climatique. Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot de son ex-ministre de la Transition écologique mènent ici la première procédure judiciaire sur le climat à cette échelle en France.

Et ce, à la veille d'un appel à une grève scolaire mondiale pour le climat et avant une "marche du siècle" samedi en France, à l'initiative de plus d'une centaine d'ONG.

"Cette plainte traduit une mobilisation. Je ne pense pas qu'elle mènera à un débouché judiciaire et ce n'est pas là que ça se joue. Je n'achète pas cet esprit. Ce n'est pas le peuple contre le gouvernement, il faut arrêter ces bêtises", a répliqué Emmanuel Macron devant la presse, en marge du "One Planet Summit".

"C'est nous tous qui devons bouger, les gouvernements, les grandes entreprises, les citoyens. Je ne préserverai aucun intérêt acquis", a-t-il ajouté.

"Lutter contre le changement climatique c'est changer d'habitudes. C’est très compliqué de changer d'habitudes, les gens détestent ça", a-t-il dit.

Au "One Planet Summit", Emmanuel Macron a annoncé que la France allait porter à 1,5 milliard d'euros d'ici 2022 son engagement pour soutenir les projet de l'Alliance Solaire internationale, soit une rallonge de 500 millions. Pour l'Afrique, le thème du sommet, il a plaidé pour des systèmes de production d'énergie renouvelable décentralisés.

Parmi les entreprises venues présenter leurs engagements, Emmanuel Faber, PDG de Danone, en partenariat avec Schneider Electric, a annoncé un projet de 8 millions d'euros qui vise à équiper des familles de foyers de cuisson réduisant la consommation de bois de 60%. Il doit améliorer les conditions de vie de 600.000 villageois dans la zone du Mont Kenya et préserver 2.400 hectares de forêts.