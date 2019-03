En pleine tourmente, une des figures historiques de Facebook quitte le navire

Facebook a annoncé jeudi le départ de Chris Cox, l'un de ses membres historiques, au moment où le réseau social est confronté à une cascade d'ennuis, liés notamment à l'exploitation des données privées de ses utilisateurs.

Chris Cox, chef de la division produits de Facebook, a lui-même relayé cette annonce sur sa page Facebook, affirmant qu'il avait décidé de quitter l'entreprise "avec une grande tristesse" après treize ans de carrière au sein du réseau social créé en 2004.

La raison de son départ n'a pas été précisée. Mais dans un communiqué diffusé au nom de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook précise que "ces dernières années, Chris m'a fait part de son désir de faire quelque chose d'autre".

"Mais après 2016, nous avons réalisé tous les deux que nous avions encore beaucoup de choses importantes à réaliser dans l'optique d'améliorer nos produits pour la société, et il a décidé de rester", écrit encore M. Zuckerberg, qui affirme que M. Cox ne sera pas remplacé dans l'immédiat.

Outre Chris Cox, Facebook a également annoncé le départ de Chris Daniels du service de téléphonie par internet WhatsApp, propriété de Facebook.

Au rang des nominations, le réseau social a annoncé l'arrivée de Will Cathcart à la tête de WhatsApp, et celle de Fidji Simo aux manettes de l'application Facebook, après avoir jusqu'à présent été en charge de la vidéo, des jeux vidéos, et de la monétisation au sein du réseau.

Cette réorganisation au sein des instances dirigeantes du groupe intervient dans un contexte difficile pour la société de Mark Zuckerberg aux 2,3 milliards d'usagers.

Depuis plusieurs mois, les scandales sur l'utilisation des données privées des utilisateurs du réseau social se sont multipliés, affaiblissant la crédibilité de Facebook aux yeux du public et des autorités.

Une enquête pénale, lancée par des procureurs à New York, autour de ses partages de données personnelles avec d'autres groupes technologiques a été ouverte, selon le New York Times mercredi soir.

Au même moment, une énorme panne a affecté les services de Facebook de diverses manières un peu partout dans le monde, avant de se résorber progressivement jeudi.