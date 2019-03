USA: l'acteur Jussie Smollett plaide non coupable de fausse plainte

(Belga) L'acteur américain Jussie Smollett, accusé d'avoir menti à la police en affirmant avoir été victime d'une agression homophobe et raciste en janvier, a plaidé jeudi non coupable devant un tribunal de Chicago.

Le chanteur et comédien de 36 ans, noir et homosexuel, est poursuivi pour dépôt de fausse plainte, considéré comme un "délit grave". La police l'accuse d'avoir inventé cette agression en vue de faire avancer sa carrière. Jussie Smollett était l'une des vedettes de la série "Empire", dont il été débarqué pour les deux derniers épisodes de la saison en cours après la révélation de l'affaire. Il est notamment accusé de s'être envoyé une fausse lettre contenant des insultes racistes et homophobes. Il aurait ensuite engagé deux hommes afin de simuler son agression fin janvier dans le centre de Chicago, et avait déposé plainte juste après. L'agression présumée avait provoqué une vive émotion et Jussie Smollett avait reçu le soutien de nombreuses personnalités. Mais la police avait rapidement eu des doutes sur la réalité des faits. Il aurait en réalité payé 3.500 dollars aux deux agresseurs présumés, deux frères originaires du Nigeria, pour simuler cette attaque. Selon l'acte d'accusation, il s'estimait mal payé pour son rôle dans la série et espérait ainsi doper sa notoriété et sa carrière. Jussie Smollett clame son innocence. Son avocate, Tina Glandian, a dénoncé mardi les "mauvaises informations" qui entourent cette affaire. Il doit de nouveau comparaître le 17 avril. (Belga)