Tensions sociales chez Skeyes - Pas d'issue aux tensions sociales à la sortie de la réunion entre syndicat et direction

(Belga) La réunion entre la direction de Skeyes, entreprise publique autonome chargée du contrôle aérien, et les syndicats pour mettre fin aux tensions sociales a perduré dans la soirée de jeudi sans mener à un accord, a indiqué le porte-parole de Skeyes, Dominique Dehaene. "Les négociations se poursuivent", a-t-il déclaré à Belga, affirmant que des textes sur la table doivent être ajustés.

Du côté syndical, le sentiment est que les négociations sont difficiles et devraient se poursuivre lundi. Syndicats et direction se sont mis autour de la table en fin d'après-midi jeudi. Selon Lennert Mervilde du syndicat libéral VSOA (SLFP) aucune garantie n'a été fournie par la direction au sujet des congés parentaux, au cœur des tensions sociales. Dans ce contexte, il a quitté la table des négociations de bonne heure. Un préavis de grève introduit par les syndicats ACV-Transcom et VSOA est toujours suspendu à la progression de la concertation sociale. Pas moins d'une vingtaine de griefs, pour la plupart assez anciens, sont listés dans le préavis de grève, qui couvre les actions jusqu'au 23 mars. (Belga)