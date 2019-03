Prévisions météo: malgré les apparences, le SOLEIL se rapproche à grands pas

La Belgique gardera la tête dans les nuages ce vendredi. Pluie et vent sont au programme. Ce week-end, ce sera un peu moins catastrophique, mais les averses resteront régulières. A partir de lundi, par contre, le temps va sensiblement s'améliorer et nous aurons droit à de plus larges périodes ensoleillées. En fin de semaine, le mercure se rapprochera des 20 degrés.

Le ciel sera couvert avec de la pluie vendredi matin, selon les prévisions de l'Institut Royal Météorologique (IRM). A partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec possibilité de quelques éclaircies. Toutefois, des averses pourront encore se développer. Dans le sud-est du pays, les pluies persisteront encore assez longtemps.

En fin d'après-midi, le risque de pluie ou d'averses augmentera à nouveau à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent d'ouest-sud-ouest augmentera pour devenir assez fort, avec des rafales autour de 70 km/h. Au littoral, il deviendra fort à parfois très fort avec des rafales jusqu'à 80 km/h.



Le ciel restera couvert et le temps pluvieux durant la nuit. Les minima seront compris entre 5 et 9 degrés. Le vent deviendra modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest. Dans la moitié nord-ouest du pays, il deviendra temporairement modéré. En début de nuit, des rafales de 70 km/h seront encore possibles en Ardenne.



Un peu mieux ce week-end

Samedi, le temps deviendra sec avec graduellement de plus larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 8 degrés en haute Belgique et 13 degrés en Flandre. Le vent sera modéré puis assez fort de sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Dimanche matin, on prévoit d'abord un risque de pluie. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec parfois des averses. En Haute Ardenne, quelques chutes de neige fondante seront possibles. Les maxima se situeront entre 5 et 9 degrés. Le vent sera modéré à assez fort.



Conditions printanières la semaine prochaine

La semaine prochaine, on devrait avoir droit à des conditions printanières. Dès lundi, les éclaircies seront normalement nettement plus généreuses. Mardi et mercredi, le temps devrait rester sec et le ciel dégagé. A partir de la fin de la semaine, le soleil devrait être bien présent et le mercure pourrait osciller entre 15 et 20 degrés en journée.