La vente de la collection d'art de George Michael rapporte plus de neuf millions de livres

La vente de la collection d'art du chanteur britannique George Michael, décédé en 2016, a atteint 9,26 millions de livres (10,86 millions d'euros), frais inclus, a annoncé la maison d'enchères Christie's qui organisait la vente à Londres.

Connu pour ses tubes et sa voix de velours, le chanteur l'était moins pour son appétit de collectionneur.

Il a pourtant accompagné notamment l'émergence du collectif britannique contemporain Young British Artists (YBAs), formé à la fin des années 80, connu pour son approche multi-supports de l'art et sa propension à défier les conventions.

Il avait acquis plusieurs oeuvres d'artistes apparentés au collectif - notamment du plus connu d'entre eux, Damien Hirst, et de l'"enfant terrible" Tracey Emin.

La toile "The Incomplete Truth" (2006), de Damien Hirst, représentant une colombe en vol, principal lot de la vente, a atteint 911.250 livres, en dessous de son estimation comprise entre un million et 1,5 million de livres.

Au total, 75 oeuvres ont été proposées à la vente jeudi, et 130 autres, également issues de la collection du cofondateur du groupe Wham!, lors d'une vente en ligne du 8 au 15 mars.

Le produit de la vente "sera utilisé pour poursuivre l'oeuvre philanthropique de George Michael", avait annoncé Christie's.

George Michael, Georgios Kyriacos Panayiotou de son vrai nom, est décédé le 25 décembre 2016 à l'âge de 53 ans des suites d'une insuffisance cardiaque et de troubles du foie.

Au cours de sa carrière, débutée avec Wham!, il a vendu plus de 100 millions de disques et enchaîné, de 1983 à 1996, une série de tubes sans équivalent pour un artiste britannique depuis les Beatles.

Parmi eux, "Wake Me Up Before you Go-Go", "Last Christmas", ou "Faith".