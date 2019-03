Une femme décède dans un home à Jette: un matelas aurait pris feu

L'incendie de mardi soir à la maison de repos Green Residence, située avenue de l'Arbre Ballon à Jette, a coûté la vie à une personne, décédée jeudi matin, indique vendredi le parquet de Bruxelles confirmant une information du quotidien La Capitale. Dix personnes ont été transférées à l'hôpital. S'il n'y a pas eu de brûlés, trois résidents ont subi une intoxication sévère.



Les premiers éléments de l'enquête montrent que l'incendie serait d'origine accidentelle. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, avait indiqué qu'il s'agissait a priori d'un matelas qui avait pris feu. Un expert a été désigné et envoyé sur place, avec le laboratoire de la police fédérale, pour déterminer les circonstances exactes du départ du feu. Une quarantaine de résidents ont été évacués vers un second bâtiment de la résidence.





L'incendie a pris au 2e étage



Parmi eux, deux personnes ont été extraites par les pompiers dès leur arrivée. Des membres de la Croix-Rouge se sont rendus sur place pour aider à gérer l'accueil des personnes évacuées. Les pompiers ont été appelés vers 19h00. L'incendie a pris au 2e étage.

Le feu a été relativement vite maîtrisé. Une voiture de commandement, trois auto-pompes, deux auto-échelles, trois SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) et six ambulances ont été mobilisés sur place. Le 2e étage est inhabitable. Tous les résidents ont cependant pu être relogés sur place.