Cette habitante de Christchurch a perdu de la famille et des amis dans l'attentat: "Pourquoi nous traiter comme ça? On n'a rien fait"

Quarante-neuf personnes ont été tuées et vingt autres ont été grièvement blessées dans des attaques contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Pendant la prière de l'après-midi vendredi, un tireur a ouvert le feu à l'intérieur de la mosquée Masjid al Noor dans le centre de Christchurch, sur l'Ile-du-Sud, faisant 41 morts. Sept autres personnes ont été tuées dans une autre mosquée située à cinq kilomètres de là, à Linwood, dans la banlieue de la ville, dont trois devant le bâtiment. La victime restante est décédée à l'hôpital.

Une habitante de Christchurch, qui fait partie de la communauté musulmane, explique qu'elle a perdu des amis et de membres de sa famille dans cette tuerie. "On n'imagine pas qu'une chose pareille puisse se produire en Nouvelle-Zélande. On est une petite communauté, on est gentils, et aimants. Je ne comprends pas pourquoi une personne voudrait nous blesser d'une telle façon… comme un animal. Pourquoi nous traiter comme ça? On n'a rien fait. On ne t'a rien fait de mal".

Elle explique qu'elle ne se sent plus en sécurité. "Ce qui me terrifie, c'est qu'il y ait des gens qui ont de la colère envers nous, et qui sont d'accord avec ce qui s'est passé, et que cela renforce leur cause, et j'ai vraiment peur pour notre avenir. Je suis terrifiée. Je ne sais pas si je me sentirai en sécurité en marchant seule avec mon voile. Et je n'ai jamais ressenti ça avant".