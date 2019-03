Grève mondiale pour le climat - De 29.000 à 40.000 participants à la marche des jeunes pour le climat à Paris

(Belga) Quelque 29.000 personnes, selon la préfecture de police, 40.000 selon le collectif Youth for Climate, organisateur, ont participé dans le calme vendredi à Paris à la marche des jeunes pour le climat.

La tête du cortège est arrivée vers 15H00 aux Invalides, le point final où, une heure après, les marcheurs continuaient d'affluer. La foule partie du Panthéon, en passant par Montparnasse, était composée d'étudiants mais aussi de lycéens et de bien plus jeunes venus avec leurs parents. Dans le cortège on repérait des scouts, des membres de syndicats étudiants, un panneau "gilets jaunes Paris 20e". Des slogans anti-capitalistes fusaient entre les désormais classiques: "Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité" ou "Rejoignez-nous, ne nous regardez pas". Autres participants annoncés, des étudiants de l'École Polytechnique. Dans un communiqué de leur établissement, ils ont exprimé "leur solidarité au mouvement en rappelant l'importance de ne pas dépasser le seuil d'augmentation de 1,5°C de réchauffement, comme le recommande le rapport du GIEC", le groupe des experts de l'ONU. De nouvelles manifestations pour le climat sont prévues samedi en France, à l'appel de collectifs et d'ONG. (Belga)