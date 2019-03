Elections 2019 - Le PS du Brabant wallon a bouclé ses listes pour les élections régionale et fédérale

(Belga) Les socialistes du Brabant wallon ont dévoilé vendredi soir les listes qui seront soumises aux électeurs lors des élections de mai prochain pour la chambre des représentants et pour le parlement régional wallon. Au fédéral, c'est André Flahaut, ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui emmènera la liste. Il est suivi de la présidente du conseil provincial Isabelle Evrard puis du Nivellois Julien Vertenueil, fils du président de la FGTB Robert Vertenueil. A la Région, le député bourgmestre de Rebecq Dimitri Legasse prend la première place, devant Laurence Smets et Raedha Kebir.

Dimitri Legasse, qui est aussi le président du PS brabançon wallon, soulignait vendredi soir le caractère aléatoire du deuxième siège que le PS du Brabant wallon a décroché lors des dernières élections régionales. Ce siège bascule de scrutin en scrutin et l'idéal pour les socialistes serait de le conserver en 2019. Quant au niveau fédéral, l'enjeu pour les socialistes brabançons wallons est de conserver leur siège actuel, un deuxième semblant relativement hors de portée. André Flahaut, comme annoncé en début d'année, mènera la liste au Fédéral. La deuxième candidate effective est Isabelle Evrard (Court-Saint-Etienne), suivie de Julien Vertenueil (Nivelles), Victoire Scorey (Braine-le-Château) puis du bourgmestre d'Ittre Christian Fayt. La députée régionale sortante Anne Lambelin (Rixensart) est la première suppléante. Pour l'élection régionale, derrière le député sortant Dimitri Legasse, on retrouve Laurence Smets (Walhain) en deuxième position, puis Raehda Kabir (Genappe), Saskia Ghenne (Hélécine) et Julien Gasiaux (Orp-Jauche). Les deux premiers suppléants sont le conseiller provincial et communal Louison Renault (Nivelles) et la conseillère communale Sophie Marcoux (Braine-l'Alleud).