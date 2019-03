La langue française en fête met en avant l'expression graphique de ce samedi au 24 mars

(Belga) La langue française en fête déroulera un programme d'activités de ce samedi au 24 mars autour du caractère vivant de la langue de Molière. Pour cette édition placée sous le slogan "Dis-moi dix mots sous toutes les formes", une myriade d'activités seront organisées à Braine-l'Alleud, Bruxelles Ville, Charleroi, Dour, Floreffe, Glain, Habay, Huy, Liège, Jauche, Molenbeek, Mouscron, Namur, Péruwelz, Saint-Gilles, Soignies, Theux, Verviers, Vielsam, Watermael-Boitsfort, Welkenraedt, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

L'initiative lancée en 1995 est à lier au 20 mars, journée internationale de la francophonie. La thématique commune pour 2019 est l'expression graphique. Parmi les 10 mots choisis, on retrouve notamment "gribouillis", "phylactère" ou encore "rébus". L'objectif de l'événement est de rappeler que la langue française "est faite pour le citoyen et non le citoyen pour la langue". "La langue est un outil vivant et doit le rester", souligne la Direction de la langue française. Outre des itinéraires pédagogiques à destination du monde scolaire, des formateurs ou encore des opérateurs culturels, l'événement propose nombre d'activités un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des soirées littéraires, des expositions, des ateliers de poésie et d'écriture, des spectacles d'improvisation et de théâtre, des concerts, des séances de cinéma, etc. seront autant d'occasion de faire vivre le français. Le programme complet des activités est disponible sur www.lalanguefrancaiseenfete.be. (Belga)