Hélas, la voiture reste plus rapide que les transports en commun DANS 63% DES CAS

Alors que notre pays est l'un des plus embouteillés d'Europe, prendre la voiture est dans la grande majorité des cas plus rapides que les alternatives pourtant plus écologiques. Dommage...

Même dans les embouteillages, la voiture reste le meilleur choix face aux transports en commun dans 63% des cas, d'après une étude réalisée par L'Echo et De Tijd dont les résultats sont publiés samedi. Pour seuls 37% des trajets demandés par les lecteurs du quotidien, les transports alternatifs offrent une solution pus rapide. Pour un aller-retour vers Mons, il faut compter le double du temps réel en voiture, une fois et demi pour atteindre Liège, 60% de plus pour rejoindre Charleroi, a calculé L'Echo. "Le transport en commun est compétitif en temps par rapport à la voiture à partir d'une certaine distance, de l'ordre d'une centaine de kilomètres. En général, la plupart des trajets en Belgique sont juste inférieurs", constate dans le quotidien le professeur de mobilité et de transport à l'UCLouvain, Bart Jourquin. L'Echo s'est basé sur les données du spécialiste du trafic gantois Be-Mobile et a collecté les trajets domicile-lieu de travail pour quelque 22.000 internautes participants, effectués en voiture.