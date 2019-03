La Belgique rappelle son "appui indéfectible" à la CPI après les sanctions américaines

(Belga) Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a exprimé samedi dans un communiqué "sa profonde préoccupation vis-à-vis de l'annonce faite par les Etats-Unis de mesures sans précédent à l'encontre de la Cour pénale internationale". Washington a indiqué vendredi priver de visa américain toute personne liée à une potentielle enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan ou ailleurs.

"La Belgique rappelle son appui indéfectible à la Cour, en sa qualité d'institution judiciaire indépendante et impartiale", poursuit le communiqué de M. Reynders. Il relève que la CPI "incarne les efforts de la communauté internationale pour développer l'état de droit au niveau international". La Belgique "souligne son attachement à préserver l'intégrité et l'indépendance de la Cour et de ses fonctionnaires". Le communiqué met également en exergue que les Etats-Unis sont le pays hôte des Nations Unies, ce qui leur confère des responsabilités particulières. "Les visites de membres de la Cour sur le territoire américain se situent avant tout dans le cadre de tâches explicitement confiées à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies", insiste le communiqué. "La Belgique prendra contact avec ses partenaires dans les plus brefs délais pour examiner les conséquences concrètes de cette annonce", conclut-il. (Belga)