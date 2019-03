Attentats à Christchurch - Funérailles symboliques à Istanbul en hommage aux victimes

(Belga) Des centaines de manifestants ont organisé samedi à Istanbul des funérailles symboliques en hommage aux 49 victimes de l'attaque contre deux mosquées la veille à Chritschurch en Nouvelle-Zélande.

Environ 500 personnes, appartenant principalement à des groupes nationalistes et islamiques, se sont rassemblées devant la basilique Sainte-Sophie, où ils ont déployé des banderoles avec les inscriptions "Musulmans, unissez-vous!" et "Musulmans, gardez la tête haute!". Ils ont ensuite célébré une brève cérémonie de prières en hommage aux victimes. Outre cette manifestation, vendredi soir, avant un match de football entre Fenerbahce et Sivasspor, les joueurs ont observé une minute de silence. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé vendredi que l'attentat de Christchurch était "un nouvel exemple de la hausse du racisme et de l'islamophobie", appelant les pays occidentaux à prendre des mesures "urgentes" pour éviter d'autres "catastrophes". (Belga)