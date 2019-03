USA: arrestation d'un suspect après le meurtre d'un chef mafieux de New York

(Belga) Un homme suspecté d'être impliqué dans le meurtre du chef du clan Gambino, l'une des grandes familles de la mafia new-yorkaise, a été arrêté samedi, a indiqué à l'AFP un responsable de la police.

Anthony Comello, âgé de 24 ans, a été arrêté dans le New Jersey dans le cadre de l'enquête sur la mort de Francesco "Franky Boy" Cali, tué par balles mercredi soir devant son domicile, a précisé ce responsable. Il doit être transféré à New York pour comparaître devant un tribunal. "Nous pensons fortement qu'il sera inculpé pour le meurtre de M. Cali", a souligné le policier, qui a souhaité garder l'anonymat. Agé de 53 ans et né en Sicile, Francesco Cali était l'un des rares chefs de clan italo-américains encore dans la force de l'âge. Il était considéré comme adepte d'un style de vie discret. En 2015, plusieurs médias avaient rapporté son intronisation à la tête du clan Gambino, dont il faisait déjà officiellement partie depuis plus de vingt ans. Le clan, fondé au début du XXe siècle, a été un temps considéré comme le plus puissant du pays. Il fait partie des cinq grandes familles de la mafia italo-américaine du nord-est des Etats-Unis Mais la condamnation à perpétuité, en 1992, de John Gotti, le chef du clan qui était devenu une célébrité nationale, a porté un sérieux coup à l'organisation, qui ne s'en est jamais vraiment remise. (Belga)