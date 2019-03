Agression homophobe présumée d'un couple de femmes à Lyon

Un couple de femmes qui se tenait la main a été agressé vendredi soir à Lyon par une bande de jeunes filles, dont l'une, arrêtée peu après les faits, a été mise en examen dimanche, a-t-on appris de sources concordantes.

Vendredi soir, dans le quartier de la Part-Dieu, la bande aurait proféré des insultes homophobes. Une des deux jeunes femmes, gendarme, leur aurait répliqué que leur comportement était délictuel. S'en suit alors une série de coups de poing et l'une d'elle est blessée au visage d'un coup de cutter entraînant une ITT inférieure à 8 jours, a rapporté à l'AFP le parquet de Lyon, confirmant une information du Parisien/Aujourd'hui en France.

La jeune fille interpellée, âgée de 17 ans et qui était en possession d'un cutter lors de son arrestation, a été mise en examen dimanche pour violences avec arme blanche et en raison de l'orientation sexuelle des victimes. Le chef de violences en réunion n'a en revanche pas été retenu, et elle n'a pas été écrouée, contrairement aux réquisitions du parquet qui va faire appel.

Les autres jeunes femmes de cette bande, entre cinq et dix selon le parquet, sont toujours recherchées.

Le nombre de plaintes pour actes homophobes a augmenté en France l'an dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, 262 ont été déposées entre janvier et septembre 2018, soit 15% de plus qu'en 2017.