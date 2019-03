L'indice BEL 20 accueille deux nouveaux membres

(Belga) L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles, le BEL 20, accueille deux nouveaux membres ce lundi. A l'ouverture, Barco et WDP prendront en effet les places de bpost et Engie.

Chaque année en mars, Euronext Brussels réévalue le panier des 20 plus grosses cotations de son marché. Plusieurs critères sont examinés, comme le pourcentage des travailleurs en Belgique, les liquidités ou la valeur boursière des sociétés. Après une solide année 2018, le groupe courtraisien Barco, spécialisé dans la technologie de l'image, réintègre le BEL 20 qu'il avait quitté début 2007. La société immobilière WDP (Warehouses De Pauw), entreprise de l'année en Flandre en 2017, a vu le jour en 1971. Elle possède, développe et gère plus de 3 millions de mètres carrés d'immobilier semi-industriel et logistique, répartis sur plus de 160 sites en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Roumanie. Le groupe de Wolvertem (Brabant flamand) est coté sur Euronext Brussels depuis 1999 et à la Bourse d'Amsterdam depuis 2015. bpost dont la capitalisation boursière a fondu ces derniers temps, accédera de son côté au BEL Mid. Chez Engie, c'est le règlement plus contraignant pour les participations étrangères qui a pesé dans sa sortie. Il y est précisé qu'au moins 15% du personnel de la société doit être employé en Belgique. Pour Engie, les estimations font état de 10,7% des effectifs en Belgique. (Belga)