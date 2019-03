Dramatique course-poursuite à Hautrage: un véhicule tombe dans le canal, deux morts

Une voiture a fini dans le canal, tard hier soir, à Hautrage près de Mons. C'est le résultat d'une course-poursuite où deux personnes ont perdu la vie.

Course poursuite mortelle à Hautrage hier soir, près de Mons. Une information que vous nous avez fait parvenir via le bouton Alertez-nous de notre site. Un véhicule pris en chasse par la police a terminé dans le canal. Trois personnes se trouvaient dans la voiture poursuivie. Deux occupants en sont sortis. L'un est mort dans l'eau. L'autre a été sorti de l'eau pas les services de secours et a été emmené à l'hôpital en état d'hypothermie. Le troisième occupant de la voiture est resté bloqué à l'intérieur de la voiture et est décédé. Le survivant devait, selon le parquet, être entendu par la police dans le courant de la journée de lundi.

La police boraine a pris en chasse, dimanche vers 23h00, un véhicule à bord duquel se trouvaient trois personnes. Les policiers voulaient contrôler le véhicule dont les plaques d'immatriculation n'étaient pas en concordance. Le conducteur a voulu éviter le contrôle et il a pris la fuite vers la route de Wallonie à hauteur d'Hautrage. Selon le parquet de Mons, les occupants de la voiture ne connaissaient visiblement pas la route: ils ont été bloqué au niveau d'un pont fermé pour travaux et ont décidé d'emprunter une voie latérale. Le véhicule est tombé dans les eaux glacées de la darse.